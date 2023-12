Texas | il caso di Kate Cox | rischia la vita perché non le permettono di abortire

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Inpuoi morire, ma non. Potrebbe essere sintetizzata la dolorosa odissea diCox, già madre di due bambini e ora incinta alla ventesima settimana. I medici hanno riscontrato che il feto è affetto da trisomia 18, conosciuta anche come sindrome di Edwards, un disordine genetico che causa varie e gravi malformazioni fisiche e cognitive al nascituro, spesso fatale prima del parto o nel primo anno di. L’odissea diCox La ginecologa le ha consigliato di non portare a termine la gravidanza, avvisandola dei possibili rischi per la suae la sua futura fertilità. MaCox vive in, uno Stato conservatore che ha una delle normative più restrittive in materia d’aborto dopo che nell’estate del 2022 la Corte suprema ha ...