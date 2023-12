Terra di Siena International Film Festival | sul red carpet i protagonisti del film “Mi fanno male i capelli“

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Grande attesa per un esclusivo evento cinematografico si terrà amercoledì 13 dicembre al cinema Alessandro VII. Alle ore 21 sfileranno sul Redin piazza Abbadia idel“Mi“ di Roberta Torre che ha valso alla Festa del cinema di Roma il Premio ad Alba Rohrwacher quale miglior attrice e il Premio “Manuel De Sica, una vita per la musica” a Shigeru Umebayashi per la colonna sonora. La serata evento è organizzata daldiche vanta come Fondatrice e Presidente la Signora Maria Pia Corbelli in partnership con il Comune die I Wonder Pictures. ...