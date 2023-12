Terra Amara | Kerem Alì con la meningite | muore? Le anticipazioni

Leggi su latuafonte

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nelle prossime puntate diil figlio di Mujgan e Yilmaz accusa dei gravi problemi di salute che portano Fikret, Ali Rahmet e Lütfiye a preoccuparsi parecchio. Il bambino è rimasto orfano, in quanto entrambi i suoi genitori sono tragicamente morti. Il primo a perdere la vita è stato Yilmaz, seguito da Mujgan. Ora Fikret, Ali Rahmet e Lütfiye sono disposti a tutto pur di mantenere la custodia diAlì e crescerlo in casa Fekeli. Ma non tutto va come loro desiderano, in quanto entra in scena il fratello di Mujgan.Alì finisce in ospedale Leggi anche:, perché Betul ce l’ha con Demir e si allea con Umit Leggi anche:, Mujgan ...