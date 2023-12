Tentata estorsione presso una sala slot | fermato l’autore

Altre News in Rete:

Bologna: pretende soldi per restituire il maltolto. Arrestato dalla Polizia per tentata estorsione

Nella serata di domenica 10 dicembre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un soggetto per, oltre a denunciarlo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Tutto ha inizio intorno alle ore 19, quando le volanti dell'U. P. G. S. P. si sono recate in via ...

Tentata estorsione al titolare di una sala slot: fermato 32enne AvellinoToday

"Dammi 80 euro e ti restituisco il tablet": 40enne arrestato per tentata estorsione BolognaToday

Mercogliano: tentata estorsione presso una sala slot – identificato e fermato l’autore.

Nella decorsa notte, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, a seguito di richiesta telefonica è intervento presso una sala slot sita nel Comune di Mercogliano ...

Pretende 80 euro per restituire un tablet rubato: incastrato e arrestato durante lo scambio

L'uomo, 40 anni, è stato portato in Questura dalla polizia con l'accusa di tentata estorsione e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione ...