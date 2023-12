Tentano la truffa dello specchietto | due denunciati nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDa un’auto viene lanciato un sasso che colpisce un’altra vettura guidata da un uomo di 81 anni. Dalla prima macchina scendono due persone, che provano a mettere in atto la cosiddetta “”, che consiste nel simulare un incidente stradale per farsi risarcire un danno mai seriamente accaduto. Ma suo posto si trovano a transitare i carabinieri, che bloccano il tentativo e denunciano i due malfattori. È accaduto a Torre del Greco (Napoli), dove i militari dell’Arma della sezione Radiomobile della locale compagnia hanno denunciato due persone, un uomo di 34 anni di Terzigno e una donna di 70 anni originaria di Montecatini Terme. I due, già noti alle forze dell’ordine per reati specifici, sono accusati di tentata. I carabinieri stavano percorrendo via Giovanni XXIII, ...