Ranking Wta aggiornato a lunedì 11 dicembre: Cocciaretto scala due posizioni

Rankingaggiornato a lunedì 11 dicembre Iga Swiatek (Pol) 9295 ( - ) Aryna Sabalenka (Blr) 9050 ( - ) Coco Gauff (Usa) 6580 ( - ) Elena Rybakina (Kaz) 6365 ( - ) Jessica Pegula (Usa) 5975 ( - ) ...

Tennis: Wta. Swiatek sempre al comando, Paolini miglior azzurra sport.tiscali.it

Ranking WTA (11 dicembre 2023): top ten immobili. Sale Cocciaretto, giù Giorgi OA Sport

Cocciaretto guadagna due posizioni ed è 46^ ROMA (ITALPRESS) - Tutto invariato al vertice della classifica Wta, dove Iga Swiatek si è ripresa ...

WTA says no decision yet on 2024 Finals host amid reported Saudi interest

BENGALURU: The WTA is yet to decide on a venue for its 2024 season-ending Finals, the governing body of women’s tennis said, amid growing speculation the championship is headed to Saudi Arabia. Cancun ...