Tennis | Novak Djokovic | “I giovani hanno risvegliato la bestia che è in me Sul Covid…”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Archiviata una strepitosa stagione 2023 ed in attesa di volare in Australia per l’inizio del 2024,ha rilasciato una lunga intervista a Jon Wertheim per il programma della CBS ’60 minutes’. Tanti i temi toccati dal fuoriclasse serbo tra cui le nuove rivalità con lestelle del circuito, la questione Covid e alcuni segreti dei suoi successi. “Penso che in questo momento la mia motivazione extra provenga daiche sono affamati di successo e sono ispirati a giocare al meglio contro di me. In un certo senso,lache è in me. Carlos Alcaraz è il giocatore più completo che ho visto da molto tempo, la sconfitta a Wimbledon mi ha fatto inca**are così tanto che poi ho dovuto vincere tutto in America (ride). Questa rivalità è ...