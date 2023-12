Tennis | Garbin di nuovo ricoverata in ospedale

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Roma, 11 dic. - (Adnkronos) - Quattro giorni dopo essere stata dimessa, Tathianaè stata costretta nuovamente al ricovero in, al Cisanello di Pisa, in seguito a complicanze sopravvenute dopo la seconda operazione cui si era sottoposta lo scorso 27 novembre. Nel suo percorso di condivisione della battaglia contro il cancro che l'ha colpita a fine estate, il capitano della nazionale azzurra di Billie Jean King Cup ha scelto di rendere nota la notizia ancora attraverso una story sul suo account Instagram. "Ciao a tutti, mi dispiace dovervi informare che a seguito di complicazioni legate all'intervento, sono stata nuovamente. Nonostante tutto, cerco di mantenere il morale alto e continuo a riporre fiducia nella struttura che mi sta curando al meglio", ha postato

