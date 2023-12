Tennis | Garbin di nuovo ricoverata in ospedale per complicanze

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La capitana azzurra di BJK Cup era stata sottoposta ad una seconda operazione per un raro tumore ROMA - Quattro giorni dopo essere stata dimessa, Tathianaè stata costretta nuovamente al ...

La capitana azzurra di BJK Cup era stata sottoposta ad una seconda operazione per un raro tumore ROMA - Quattro giorni dopo essere stata dimessa, Tathianaè stata costretta nuovamente al ricovero in ospedale, al Cisanello di Pisa, in seguito a complicanze sopravvenute dopo la seconda operazione cui si era sottoposta lo scorso 27 novembre. Nel suo ...

