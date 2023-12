Tennis | Djokovic | ' i giovani nel circuito mi motivano a dare il meglio di me'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Roma, 11 dic. - (Adnkronos) - "Ipresenti ora sulsono molto affamati e ispirati nel provare a giocare il loro migliorcontro di me, e questa per me è una motivazione extra. Penso che risveglino la parte migliore di me". Così il numero uno del mondo Novaknel corso di un'intervista alla trasmissione della Cbs '60 Minutes' "Alcaraz è il giocatore più completo che abbia mai visto alla sua età. Quella sconfitta mi fece arrabbiare così tanto che ho dovuto poi vincere tutto quel che c'era da vincere su suolo americano ma il suo arrivo è stata una grande opportunità per reinventare me stesso e spingermi a lavorare ancora più duramente -aggiunge il vincitore di 24 titoli dello Slam-. Anche se non c'è alcun contatto fisico nel, ci si osserva molto: quando cambiamo campo, ...