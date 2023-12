Tennis | Binaghi | “Coppa Davis del 76 l’apice di un ciclo | questa è l’inizio Sinner importantissimo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Intervenuto alla presentazione del libro Photoansa 2023 in corso al MAXXI a Roma, il presidente della Fitp Angeloha commentato il recente successo in: “Se nel 76 avevamo giocatori più maturi e quella vittoria fudi un, qui invece mi sento di dire che può esseredi unè fondamentale per la crescita deled ha solo 22 anni. Non è però un caso eccezionale visto che dietro c’è un sistema di uno sport che cresce più di tutti in Italia ormai da dieci anni. Il nostro è un sistema sano. Aspettative? Non avevamo in mente un decimo di quello che è successo, non solo in“. “Noi siamo una federazione benestante, ma produciamo più di quanto ...