Temi e ospiti della dodicesima edizione di “Tecnologia Solidale”

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Insegnare i mestieri del digitale nelle carceri come strumento di riabilitazione, la sostenibilità e l’impegno sociale: esempi e fatti virtuosi e Intelligenza artificiale ed etica. Una questione che ci riguarda tutti. Sono questi ial centro dei tre panel che caratterizzeranno ladi “”, il convegno annuale organizzato dalla fondazione Pensiero Solido in collaborazione con il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, che si terrà a Roma mercoledì 13 dicembre a partire dalle 15, nella plenaria Marco Biagisede Cnel. Non casuale è il legame tra l’attivitàfondazione Pensiero Solido nel campocomunicazione costruttiva che crea crescita e coesione sociale (evidenziato già nel Premio ...