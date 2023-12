Telese | due persone segnalate per uso di sostanze stupefacenti

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Comunicato Stampa Lo scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, che si estende dal Comune di Amorosi a quello di Morcone hanno messo in campo 30 Pattuglie, appositamente dislocate in modo da controllare tutto il territorio ed … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Altre News in Rete:

incidenti mortali La strada che daconduce ad Amorosi. Anche questa volta il bilancio è pesante: una donna è morta ed un'altra è ricoverata in gravi condizioni. Per cause in corso di ...

Tre morti in poco più di due giorni lungo le strade sannite. Un bilancio pesantissimo che consolida la pericolosità delle arterie in tutta la provincia di Benevento.

Lo scorso fine settimana i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, che si estende dal Comune di Amorosi a quello di Morcone, hanno messo in campo 30 pattuglie, appositamente dislocate in modo ...