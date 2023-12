Tare | «Io al Napoli? Non ho sentito nessuno | poi nel calcio può accadere tutto in un attimo»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Igli, l’ex ds della Lazio, intervistato dal Corriere della Sera. Dica la verità: è andato via dalla Lazio per colpa di Sarri?: «Assolutamente no. È stato scritto tanto su questo punto, ma non è così. Ho parlato con Lotito: dopo 18 anni era arrivato il momento di lasciarsi in modo civile, senza strappi. Sarebbe stato imperdonabile per tutti. La Lazio è nel mio cuore. Ma avevo bisogno di guardarmi intorno, studiare, conoscere altre realtà». Però Sarri non è un tipo facile. Possibile non c’entri con questo divorzio?: «No. Lui è un integralista, è vero, uno che vuole fare le cose a modo suo, è la sua cifra, la sua caratteristica. Chi lo prende, però, lo sa, non lo può cambiare. Io non ci ho mai litigato, ma non è facile, ha un modo suo di concepire ile il lavoro. Anche Lotito gli somiglia: un ...