Svizzera | esploratore | Cina guida azione climatica globale con soluzioni economiche

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ginevra, 11 dic – (Xinhua) – Lae’ una forza trainante nell’, in quanto promuove le fonti di energia rinnovabile e i relativi investimenti, ha dichiarato un famoso ambientalista svizzero durante la COP28 in corso a Dubai. “Abbiamo bisogno di energia rinnovabile il piu’ possibile a basso costo: solare, eolica, da biomassa, da biogas, idroelettrica, geotermica e cosi’ via. Devo dire che ammiro molto il lavoro degli innovatori e delle industrie cinesi per produrla a basso costo”, ha riferito a Xinhua Bertrand Piccard, fondatore e presidente della Solar Impulse Foundation, durante la COP28, ovvero la 28ma riunione della Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. “C’e’ un’urgenza, che si accompagna a un ...