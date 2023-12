Sveva Casati Modignani spara a zero su Milano e sul sindaco Sala | “Si stanno facendo cose immonde | è la città più pericolosa d’Italia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023)sue sulGiuseppe. L’85enne scrittrice Bice Cairati, che con il marito Nullo Cantaroni per decenni ha scritto romanzi sotto quell’unico celebre pseudonimo, ha affermato che “è lapiùe sta diventando sempre più invivibile”. Intervistata da Maria Latella nel programma “Nessuna è perfetta” su Radio 24 la Cairati/ha spiegato: “Lagreen tanto osannata dal nostro. In realtà è unadove il cemento imperversa, il traffico è stato punito con le piste ciclabili e le ambulanze non passano. Dal punto di vista ...