Survive the Game | film su Italia1 | trama | attori e cast

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Questa sera, lunedì 11 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda ilthe, un thriller con Bruce Willis. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.theQuando l’agente di polizia David viene ferito durante una missione antidroga finita male, il collega Cal si mette sulle tracce dei due criminali colpevoli di avergli sparato. I due si ritrovano in un pericoloso gioco di cat-and-mouse in una zona remota del paese, dove ogni mossa è un azzardo per la vita. Criticatheha ricevuto recensioni generalmente negative dalla critica. Su Rotten Tomatoes, ha un appeal del 10% appena, ...

Altre News in Rete:

I programmi in tv oggi, 11 dicembre 2023: film e intrattenimento

Game. In una remota fattoria, la vita di un ex militare che ha appena perso la famiglia, viene sconvolta da un poliziotto, dal suo partner ferito e da dei trafficanti. Sky Cinema dalle ...

Survive the Game, trama e cast dell'action con Bruce Willis CiakClub

Stasera in TV: cosa vedere lunedì 11 dicembre da Survive The Game, fino a l metodo Fenoglio Libero Magazine

In the Face of Extreme Weather, Scientists Look to Adapt Crops

Do wild varieties of overlooked grains, fruits, and vegetables hold the key to developing more resilient agriculture

Revolutionizing beauty; B’desir rewrites the modern beauty narrative

Neha Modi, a successful female entrepreneur, initiated B’desir, one of the fastest-growing companies that brings international beauty brands to Indian markets. The brand bridges the gap between the ...