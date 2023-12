(Di lunedì 11 dicembre 2023) Quasi sempre per cose banali e ordinarie, e non è un caso: da un po' di mesi il ministro dell'Interno ha un nuovomedia manager

Sui social Piantedosi fa un annuncio clamoroso al giorno

