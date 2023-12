Sudcorea | caccia Usa precipita nel mar Giallo

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – Unamericano si è schiantato nel mar, al largo delle coste della Corea del Sud, durante un volo di addestramento. Lo hanno reso noto le Forze degli Stati Uniti in Corea (Usfk), secondo cui il pilota è riuscito a eiettarsi fuori dal velivolo ed è stato recuperato in un tratto di mare tra la penisola coreana e la Cina. Le sue condizioni sono stabili. Ilera decollato dalla base dell'Aeronautica americana a Gusan, nella parte occidentale della Corea del Sud. Si indaga sulle cause dell'incidente.