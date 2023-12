Successo straordinario nei primi giorni di apertura della mostra “AMARSI L’Amore nell’Arte da Tiziano a Banksy”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) ?Neiquattrodioltre 2500 persone hanno già visitato lada, con una media di oltre 600 visitatori al giorno. Un, degno delle grandi mostre in corso nelle maggiori città italiane. L’esposizione ha visto la partecipazione di un pubblico proveniente anche da fuori regione: hanno varcato la soglia di Palazzo Montani Leoni turisti giunti a Terni da Verona, Vicenza, Roma, Civitavecchia, Napoli, Teramo, Carrara, ma anche dall’estero (Francia, Argentina…), oltre alla grande partecipazione dei Ternani. L’iniziativa si conferma un’ottima occasione per la crescita culturale ed economicacittà, ...

