(Di lunedì 11 dicembre 2023) - - > Quelle che seguono sono parole e descrizioni dalle quali scaturiscono immagini terribili. Sono state scritte e divulgate dal quotidiano Libération a metà novembre e rilanciate in Italia il 21 novembre su HuffPost Italia (huffingtonpost.it): "Su iniziativa dell'associazione Paroles de femmes , lanciamo unalle ...

Altre News in Rete:

Stupri e femminicidi di Hamas il 7 ottobre 2023: un appello femminista

... associandoci all'appello di Lib é ration , che accanto alla categoria 'di guerra' venga introdotta quella di 'di guerra' riconosciuta come crimine contro l'umanit à ". CREDITI ...

Violenza contro le donne: calano stupri e stalking, aumenta il revenge porn Avvenire

Più libri più liberi, Margo Jefferson attacca Trump: 'Scherzando sullo stupro incentiva femminicidi' Repubblica TV

Violenza sulle donne, il report della polizia: in calo le denunce di stupri e maltrattamenti. Crescono gli ammonimenti dei questori

Dall’inizio dell’anno sono 110 le donne uccise, di cui 91 in ambito familiare o affettivo,59 quelle uccise da partner o ex partner. Il quadro, in continuo aggiornamento visto che l’ultimo femminicidio ...

Calano le denunce, aumentano i femminicidi, boom di matrimoni forzati: il report della Polizia sui reati contro le donne

Presentato il report della Polizia criminale: nel 2023 90 donne uccise in ambito familiare, 58 da partner o ex. Rispetto al 2022 registrato un minor numero di ...