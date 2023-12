Storia diplomatica | cosa accadeva in epoca ellenica

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nel corso dell’età ellenistica i testi letterari, ma ancor più le fonti epigrafiche indicano un’evoluzione e un’intensificazione nei rapporti diplomatici intrattenuti dalla città greche. Aumentano i trattati documentati per via diretta dalle iscrizioni (che assumono strutture sempre più complesse) e aumentano soprattutto i decreti onorifici, testimonianza delle benemerenze compiute dagli emissari cittadini. Si moltiplicano le tipologie stesse di inviati a cui la città ricorre nell’intrattenere le sue relazioni con l’esterno: dall’ambasciatore con compiti squisitamente politico-diplomatici (messaggeri, presbeutai incaricati della stipula di accordi, mediatori, arbitri internazionali), agli inviati con incarichi di natura religiosa (theoroi e inviati sacri in generale), ai latori di missioni prettamente giuridiche (avvocati delle città in casi di arbitrato e giudici stranieri, una figura ...