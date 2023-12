(Di lunedì 11 dicembre 2023) La regione si piazza a metà della classifica del Geography Index 2023 di JobPricing, che analizza le retribuzioni medie annue in Italia: è al decimo posto su un totale di 20

Altre News in Rete:

Stipendi in Toscana, a Firenze si guadagna quasi il 14 per cento in più che a Grosseto

La regione si piazza a metà della classifica del Geography Index 2023 di JobPricing, che analizza le retribuzioni medie annue in Italia: è al decimo posto su un totale di 20

Stipendi in Toscana, a Firenze si guadagna quasi il 14 per cento in più che a Grosseto LA NAZIONE

Dalle Apuane alla Maremma ecco dove si guadagna di più Toscana Media News

Stipendi in Toscana, a Firenze si guadagna quasi il 14 per cento in più che a Grosseto

La regione si piazza a metà della classifica del Geography Index 2023 di JobPricing, che analizza le retribuzioni medie annue in Italia: è al decimo posto su un totale di 20 ...

Alluvioni di novembre in Toscana: danni per quasi due miliardi. Lo studio Irpet presentato da Giani

Ammonta a 1 miliardo e 890 milioni di euro la stima del danno economico potenziale subito da famiglie e imprese per gli allagamenti che hanno colpito le province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pist ...