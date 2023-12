Stefano Bettarini commenta la proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Simona Ventura | ecco le sue parole su Instagram

(Di lunedì 11 dicembre 2023) L’ultima puntata di Ballando con le Stelle è stata ricca di balli sensuali, stupore e momenti strappalacrime. A prendersi la scena è stato sicuramenteche, a sorpresa, ha fatto ladiin diretta televisiva. Ad accompagnare il tanto atteso “Sì” della conduttrice, ci sono stati diversi abbracci e cenni d’incredulità. E mentre i futuri sposi attendono di consacrare il loro amore durante le nozze organizzate per il prossimo 6 luglio, sui social si sono scatenati i commenti. Tra questi spicca quello dell’ex marito della conduttrice,, che si è dimostrato contento della notizia. Perché sì, nonostante la separazione,hanno due figli in ...

