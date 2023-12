(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il 2023 sarà ricordato come l’anno del cambiamento per quanto riguarda gli investimenti inperché dal 10 novembre è ufficialmente in vigore il nuovo regolamento europeo sul crowdfunding (Ecspr) che per la prima volte abbatte le barriere fra i vari Paesi membri dell’Unione. "Si tratta di un segnale molto chiaro su come

Altre News in Rete:

Startup, Open seed: "Investire in Italia non basta, puntare ai mercati internazionali"

... spiega Lorenzo Ferrara, presidente e co - founder diseed, veicolo d'investimento nato nel 2016, con lo scopo di selezionare e sostenerea elevato potenziale di crescita. Negli ultimi ...

Startup, Open seed: "Investire in Italia non basta, puntare ai mercati internazionali" Adnkronos

Investire in startup Open Seed punta ai mercati internazionali Agenzia askanews

Pressure mounts on Hungary to unblock EU membership talks and funds for Ukraine

BRUSSELS (AP) — Pressure mounted on Hungary on Monday not to veto the opening of European Union membership talks and the supply of economic aid to war-torn Ukraine at a pivotal EU summit this week, ...

Huawei to start building first European factory in France next year -source

China's Huawei will start building its mobile phone network equipment factory in France next year, a source familiar with the matter said, pressing ahead with its first plant in Europe even as some ...