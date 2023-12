Stadio Franchi | presentate due offerte per i lavori di riqualificazione

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Due leentro le ore 13:00, orario di chiusura del bando di gara per ididelloArtemiodi Firenze. “Il rup (responsabile unico del progetto) oggi stesso nominerà la commissione giudicatrice che domani alle ore 15, come già indicato nel bando di gara, procederà all’apertura delletecniche in seduta online, alla quale possono assistere solo i soggetti che hanno presentato offerta. Immediatamente la commissione si metterà al lavoro per la valutazione delletecniche. Una volta conclusa questa fase, sarà individuata una data per comunicare il punteggio assegnato alletecniche e procedere all’apertura delleeconomiche. Sarà quindi ...

