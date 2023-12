Spesa al supermercato | le 30 regole d' oro per evitare fregature

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Dopo la fiammata dei prezzi che ha eroso il potere d'acquisto delle famiglie italiane è naturale che un numero crescente di consumatori punti a spendere meno per riempire il carrello. Ma il terreno su cui si svolge la ricerca della massima convenienza è costellato di insidie. Ecco una breve guida perle trappole in agguato. OFFERTE E DINTORNI 1) Attenti alle offerte troppo speciali: sotto certi livelli di prezzo la qualità può essere solo un vago ricordo. 2) Alcune catene hanno introdotto linee di prodotti low cost. Ma non è detto che siano i più economici in assoluto. 3) Se avete tempo consultate i volantini online disponibili sui siti di tutte le insegne: difficilmente potete trovare tutti i prodotti che vi servono, a prezzo ribassato, in un unico punto vendita. 4) Alcuni produttori hanno ridotto il contenuto delle confezioni (sgrammatura) senza tagliare ...