Speranze e motivi della visita di Zelensky a Washington

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Dopo essersi recato a Buenos Aires in occasione dell’insediamento del neoeletto presidente argentino Javier Milei, il leader ucraino Volodymyrfarà tappa anella giornata di martedì 12 dicembre, in unaannunciata (la terza, dall’inizio del conflitto in Ucraina) nelle scorse ore dalla Casa Bianca. Durante la sua permanenza,dovrebbe tenere un faccia a faccia con il suo omologo statunitense Joe Biden, e con lo speakerHouse of Representatives Mike Johnson; inoltre, su invito del Majority Leader Chuck Schumer e del leader repubblicano al Senato Mitch McConnell, il Presidente ucraino prenderà la parola durante una riunione a cui prenderanno parte tutti i membri del Senato. Il timingdiè un ...