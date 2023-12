Speed skating | Italia sugli scudi anche a Tomaszów Mazowiecki

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Quarta tappa della Coppa del Mondo diche va in archivio. Sul ghiaccio dell’Arena Lodowa di, in Polonia, la Nazionalena ha raccolto tre podi, tra cui spicca la vittoria di Andrea Giovannini nella Mass Start. Si tratta del secondo successo stagionale del trentino, dopo quello di Pechino (Cina), a conferma del livello molto alto raggiunto nella specialità. Mettendo insieme i pezzi del puzzle, Giovannini ha ottenuto il settimo successo individuale in carriera in Coppa del Mondo, a solo una lunghezza dal primatista nazionale, Enrico Fabris. In tutto questo, il computo dei podi ammonta a 11. Con questo risultato il classe ’93 di Baselga di Pinè si è portatoin vetta alla classifica di specialità, a riprova della sua grande costanza di ...