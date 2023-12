Sparatoria in Svizzera | due morti e un ferito

Leggi su thesocialpost

A Sion, in, due persone sono state uccise e una ferita dopo che un uomo armato ha sparato in due punti diversi della città. La polizia del canton Vallese riferisce che l'uomo, non ancora identificato, ha aperto il fuoco su diverse persone per ragioni non ancora chiare. La polizia ha ridi aver immediatamente organizzato un grande dispiegamento di forze per ricercare e arrestare l'autore del reato. Secondo le prime informazioni, sembra che l'uomo conoscesse le sue vittime.