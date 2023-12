Spagna | Scotto | ' Meloni prenda distanze da leader Vox'

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Questo è l'alleato diindi Vox e dichiaratamente franchista. Oggi ha detto che Sanchez finirà appeso per i piedi. Questa non è normale dialettica politica. Qui siamo oltre. Vediamo se da Palazzo Chigi prenderanno le. Finora solo silenzio". Così Arturodel Pd postando su twitter una foto di Giorgiacon Santiago Abascal di Vox.

