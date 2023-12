Spaccio di sostanze stupefacenti | controlli a tappeto con le unità cinofile | sequestrato quasi un chilo di hashish

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Bergamo. Il giro di vite sullovoluto dalla Polizia Locale del Comune di Bergamo continua. E dimostra di adattarsi, grazie all’utilizzo di ben due, alle nuove modalità che gli spacciatori utilizzano nei quartieri. Grazie alle attività di controllo, gli agenti del Comune di Bergamo hanno– solo tra il 26 e il 27 di novembre –di, scovandolo in nascondigli tra cespugli, alberi e buche nel terreno. Diventano sempre più di routine le operazioni condotte in questa modalità, ovvero di pattugliamento di ampie porzioni di quartiere, con l’ausilio delleantidroga, Loki e Tenai, le prime nella storia del Comando di via Coghetti. E son sempre più normali proprio per ...