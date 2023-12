Spaccia cocaina in un garage | arrestato pusher

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Sorisole. Quando ha sentito bussare alla saracinesca delpensava fosse un altro cliente ed invece, una volta aperto, si è trovato davanti i carabinieri. Nel primo pomeriggio di domenica i carabinieri del Radiomobile di Zogno hannoM.A., tunisino di 24 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Erano circa le 14 quando i militari, impegnati in un servizio di pattuglia, hanno notato un’auto ferma nei pressi di un casolare abbandonato in via Don Zenoni, a Petosino di Sorisole. Un uomo è sceso dal veicolo, ha bussato al, è entrato e ne è uscito poco dopo con una dose di. I carabinieri lo hanno fermato, gli hanno sequestrato lo stupefacente appena comprato e sono intervenuti per perquisire lotore. Addosso a M.A. hanno trovato 25 palline di ...