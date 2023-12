«Sostenibilità è condivisione» | la formula di Lynk & Co per il futuro della mobilità e non solo

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Dai club per far conoscere i valori del brand alle innovative formule di car sharing, fino al progetto delle città re-immaginate con meno veicoli in strada: Alain Visser, CEO del marchio cino-svedese, ci spiega la filosofiasua azienda, che punta innanzitutto alla creazione di una community con uno stile di vita più consapevole, «che utilizzi l’auto in modo sempre più efficiente»