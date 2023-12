“Sono un collezionista” | ma in casa ha un vero arsenale | arrestato per detenzione illecita di armi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Clusone. È statoperdie munizioni un 36enne bergamasco sul quale i carabinieri avevano messo gli occhi da tempo a causa di alcuni presunti maltrattamenti perpetrati negli ultimi tre mesi nei confronti della compagna. Perquisendo l’abitazione dell’uomo i carabinieri hanno trovato 2 fucili da caccia, 1 carabina ad aria compressa, circa 500 proiettili di vario calibro e 3 coltelli della serie Rambo con una lama dai 22 ai 30 centimetri. Tutte lestate sottoposte a sequestro perchè il 36enne non possedeva alcuna autorizzazione e ha provato a giustificare il possesso dell’per una passione ‘collezionistica’. I militari non hanno invece avuto riscontri per quanto riguarda i maltrattamenti in famiglia. ...