Sondaggio Swg | calo per i Cinque Stelle e Calenda Lega e Pd guadagnano consensi – I dati

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Resta praticamente invariato il consenso di Fratelli d’Italia, che nell’ultimosettimanale di Swg per il Tg La7 passa dal 28,1% del 4 dicembre al 28,2% di oggi, lunedì 11 dicembre. A guadagnare nuovi potenziali elettori sono soprattutto Pd e. Il partito guidato da Elly Schlein arriva al 19,6%, segnando un +0,3% rispetto alla scorsa settimana. Il Carroccio di Matteo Salvini passa invece dal 9,2 al 9,4%. Cala il Movimento 5di Giuseppe Conte, che negli orientamenti di voto passa nel giro di sette giorni dal 16,7 al 16,4%. Sostanzialmente piatti idi Forza Italia e Alleanza Verdi Sinistra, che perdono entrambi lo 0,1% e si attestano rispettivamente al 7,2% e al 3,3%. Azione di Carlocede invece lo 0,2%, scendendo al 3,6%. Totalmente piatta Italia Viva (3,2%), ...

