Sollevamento pesi | Nino Pizzolato virtualmente qualificato per Parigi nei -89 kg La situazione aggiornata nel ranking

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Dopo quasi un anno e mezzo di grande sofferenza per i problemi alla schiena che lo hanno tenuto lontano dalle gare internazionali più importanti,è finalmente tornato a competere ad alto livello conquistando un prezioso terzo posto nel Grand Prix di Doha 2023 e soprattutto avvicinandosi notevolmente al pass olimpico per i Giochi di2024. Il 27enne azzurro è entrato neldi qualificazione a cinque cerchi nei -89 kg, issandosi fino al sesto posto provvisorio grazie ai 380 kg di totale messi a referto ieri in Qatar. Ricordiamo che i primi dieci di questa graduatoria al termine della World Cup di Phuket (prevista ad aprile 2024) avranno il diritto di staccare il ticket per la capitale francese. Quando mancano un massimo di due chance a disposizione per ciascun atleta (il campionato continentale ...