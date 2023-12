Soleil Sorge ha una nuova fiamma | adesso sta con il campione italiano

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Pubblicato il 11 Dicembre, 2023 Unae patinatissima coppia sta per nascere? Stando ad alcuni indizi social sembra proprio di sì e i nomi dei vip sono Nicolò Zaniolo e. Da tempo si vocifera di una simpatia tra i due, che sarebbe stata confermata da alcuni scatti social postati sui rispettivi profili. Sono due personaggi che hanno sempre alimentato il gossip:lo scorso dicembre ebbe modo di polemizzare col suo ex Luca Onestini e lo stesso Zaniolo è stato al centro di una lunga diatriba con l’ex Chiara Nasti, per non parlare dell’accusa di sovraesposizione mediatica rivolta alla madre. I dettagli social L’ultima moda del momento è questa: due personaggi postano Storie Instagram dove vengono raffigurate le stesse location con le stesse angolazioni, dove i visi però non vengono mostrati. ...