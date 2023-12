Snowboard | i convocati dell’Italia per il big air a Copper Mountain 4 azzurri al via | c’è Matteoli

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Da mercoledì 13 a sabato 16 dicembre(Stati Uniti) sarà teatro di una tappa valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 difreestyle. In Colorado saranno protagoniste due specialità, halfpipe (qualificazioni il 14, gare il 16) e big air (qualificazioni il 13, gare il 15), per un totale di quattro competizioni tra settore maschile e femminile. Il direttore tecnico azzurro Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile di settore Filippo Kratter, ha convocato quattro atleti per la trasferta statunitense: Nicola Liviero, Loris Framarin, Ianed Emil Zulian. Il quartetto tricolore prenderà parte alla quarta e ultima prova stagionale del circuito maggiore di big air, con l’obiettivo di centrare il pass per la finale.vanta sin qui il miglior risultato dell’inverno ...