Sir Susa Vim Perugia | Campioni! Back to back su tetto del Mondo!

(Di lunedì 11 dicembre 2023) BANGALORE (INDIA) – “Zurdo” Herreraaaa! Inizia la festa! La SirVimsconfigge l’Itambè Minas nella finale del Mondiale per Club a Bangalore in India, bissa il titolo conquistato lo scorso anno in Brasile e si innalza ancora suldelTorneo perfetto dei Block Devils di Angelo Lorenzetti. 4 vittorie su 4, 12 set vinti e 0 persi, una grande dimostrazione di qualità e compattezza che porta nella bacheca societaria l’undicesimo trofeo per la gioia del presidente, dei quadri dirigenziali e dei tantissimi sponsor che sono il vero motore della società. Un Mondiale vinto grazie al grande lavoro di coach Lorenzetti e del suo staff, un Mondiale vinto da un gruppo di atleti grandi uomini prima ancora che grandi campioni. Un Mondiale che fa il paio con la Supercoppa Italiana vinta a Biella in ...