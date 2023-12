Simbolico il posto lasciato vuoto durante la consegna a Oslo del Premio Nobel per la pace Il riconoscimento ritirato dai figli

Leggi su iodonna

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La sedia vuota dove si sarebbe dovuta sedere l’attivista iraniana per i diritti umani Narges Mohammadi per ricevere ilper la, non è soltanto una, ma il simbolo della ferocia del regime iraniano, che punisce i suoi cittadini e in particolar modo le donne e tutti coloro che lottano per la libertà. Esattamente come Mohammadi che, infatti, si trova in carcere a Teheran per scontare una condanna a 31 anni di reclusione. Ilper ...