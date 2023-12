Sicilia | Fdi tenta il blitz | “Un milione a Comuni con 30mila abitanti e di 400 km quadrati” Ma ce n’è uno solo Poi la retromarcia parziale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Una norma che ricorda più i rebus della settimana enigmistica che una finanziaria, per assegnare fondi a uno specifico Comune, che ha per presidente del consiglio un deputato regionale di maggioranza. C’ha provato il centrodestra all’Assemblea regionalena, dov’è in discussione la nuova legge di stabilità. Una manovra che il governo guidato da Renato Schifani conta di riuscire ad approvare entro dicembre, interrompendo così la consuetudine di affrontare i primi mesi del nuovo anno con le limitazioni che comporta il regime dell’esercizio provvisorio. Parlando di consuetudini, tradizionalmente affrontare la legge finanziaria significa anche districarsi tra una selva di norme rivolte a singoli contesti non di rado più o meno riconducibili ai territori di provenienza dei deputati. L’ultimo caso stava per profilarsi in commissione Bilancio dove la scorsa settimana ...