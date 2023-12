Si filma mentre uno squalo lo attacca | il motivo è sconcertante!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Immagina di nuotare tranquillamente nelle acque australiane, quando all'improvviso seito da uno. Questa non è una scenetta di un film di Spielberg, ma l'incredibile esperienza vissuta da un giovane italiano. E la cosa più incredibile? Hato tutto. Matteo Mariotti, un ventenne italiano, si trovava nel Queensland, Australia per un tuffo rinfrescante quando unoha deciso di unirsi a lui. Nonostante il terrore, Matteo è riuscito are l'intera scena, regalandoci un prezioso documento della pericolosità degli squali in mare aperto. Lomorde, Matteonuotava, Matteo è stato morsicato da uno. Nonostante il dolore e la paura, ha avuto la lucidità di avviare la videocamera del suo ...