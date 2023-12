“Si è messa col calciatore famoso” Soleil Sorge | lo scoop sul nuovo fidanzato vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023), la nuova fiamma. Sull’ex gieffina sono circolate sempre molte indiscrezioni in merito alla vita privata. E parliamoci chiaramente, sono molti i fan che hanno sempre atteso una notizia come quella che stiamo per darvi. Sembra infatti che la vip abbia deciso di spalancare nuovamente le sue braccia all’amore. A mettere in circolo la notizia ‘bomba’ un indizio che non poteva passare inosservato e che merita la giusta attenzione.è fidanzata? La domanda conquista l’attenzione dei fan e potrebbe decisamente fare iniziare ilanno nel migliore dei modi, soprattutto per quanti hanno sempre sperato che l’ex gieffina potesse un giorno ritrovare un amore vero e sincero. Al popolo Twitter la notizia sopraggiunge come tra le più ‘ghiotte’ di sempre. Leggi anche: “Ma l’avete ...