Sfiorata la rivolta nel carcere di Salerno | manca l’acqua calda da un mese

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ieri sera neldiintitolato al Poliziotto ‘Antonio Caputo’, numerosi detenuti hanno messo in atto una protesta contro le inefficienze dell’amministrazione penitenziaria, perché da circa unsono senza acqua”. A riferirlo è Orlando Scocca, FP CGIL Campania per la Polizia Penitenziaria: “La protesta poteva facilmente degenerare in qualcosa di più preoccupante, ma la professionalità del poco personale di Polizia Penitenziaria presente, ha riportato la calma sia pure solo dopo la mezzanotte passata”. Daniele Maurizio Giacomaniello FP CGIL Polizia Penitenziaria: “Ildiè uno dei più sovraffollati della Campania con 525 persone detenute sulle 372 previste con una affollamento del 141%. A fronte dei numerosi ristretti, ...