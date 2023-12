Settore Giovanile Inter | risultati weekend | 4 vittorie | 2 pari e 3 KO

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ildell’è sceso in campo questocon l’Under 19, l’Under 19 Femminile, l’Under 18, l’Under 17, l’Under 17 Femminile, e l’Under 15 Femminile. Di seguito tutti i. UNDER 19 Campionato, 13ª giornata: Monza vs1-1 Marcatori: 27? Stankovic. UNDER 19 FEMMINILE Campionato, 9ª giornata Lazio vs1-4 Marcatrici: 46? Vergani, 53? Santoro, 66? D’Elia, 72? Santoro. UNDER 18 Campionato, 12ª giornata: Sassuolo vs1-2 Marcatori: 18? Zefi, 44? Lavelli. UNDER 17 Campionato, 12ª giornata:vs Monza 0-1 UNDER 17 FEMMINILE Amichevole,vs Juventus 2-7 Marcatrici: 45? Caltanissetta, 57? Sasso. UNDER 15 FEMMINILE Trofeo Caroli, Lecce vs0-1 Rete: 55? ...