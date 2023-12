Settimo Torinese | l’autovelox “nascosto” che rende ricco il Comune | l’esorbidante incasso

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Roma, 11 dic – Al’amministrazione potrebbe quasi festeggiare per il suoautovelox. E forse lo farà, chi può dirlo. Fatto sta che i numeri incassati dal dispositivo in termini di multe sono da capogiro, come riporta Tgcom24.che failEccoli, i numeri: ben 13mila multe in due mesi. Un record. Aricchi. Non certo i cittadini, ma questa è un’ovvietà. L’impianto, posizionato lungo la Strada Statale 11, al confine con Castiglione, ha rilevato e comminato sanzioni “a nastro” che – dettaglio importante – hanno triplicato il bilancio del. A ...