Servono soldi? L' idea della Lega | privatizzare le municipalizzate

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il Carroccio è pronto a rilanciare la proposta di quotare le società in house, quelle che gestiscono i rifiuti, l'acqua i trasporti e altri servizi essenziali come Ama a Roma o Amat a Milano Un modo per far partire il piano privatizzazioni che stenta a decollare