(Di lunedì 11 dicembre 2023) A riportarlo è la Gazzetta dello Sport , che ha inoltre fatto un bilancio del weekend:avrebbe apprezzato le direzioni di Collu in Monza - Genoa, quella di Orsato in Juventus - Napoli e anche ...

Altre News in Rete:

Serie A, Rocchi boccia l'arbitro Massimi dopo Frosinone - Torino: il suo 2023 è finito

...non figurerà dunque tra le designazioni per i prossimi tre incontri diA da qui a fine 2023. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport , che ha inoltre fatto un bilancio del weekend:...

Frosinone-Torino, arbitro Massimi sospeso da Rocchi fino a fine anno Eurosport IT

Frosinone-Torino, quanti errori dell’arbitro Massimi! Arriva la decisione di Rocchi CalcioNapoli1926.it

Rocchi ferma l’arbitro Massimi per gli errori in Frosinone-Torino

Al designatore non è piaciuta la direzione di gara del fischietto di Tivoli: almeno due gli errori considerati gravi ...

Empoli-Lecce, formazioni ufficiali: Kovalenko dal 1', D’Aversa si affida a Piccoli

Le formazioni ufficiali di Empoli-Lecce: poche sorprese per Andreazzoli, una importante per D'Aversa in attacco ...