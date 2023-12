“Sei proprio stupida!” Amici 23 | Maria De Filippi sbrocca in diretta contro l’allieva

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023) “Seistupida”.perde la pazienza con. Non era mai capitato che la conduttrice del programma andasse a dire parole così dure ad un concorrente del programma, un giovanissimo di solito. Ma cosa è successo? C’è da dire che in generale, quando un allievo disi trova nelle ultime posizioni della classifica di canto o di ballo, è raro che rifletta sui propri errori e accetti il risultato come giusto. Piuttosto, sembra più comune attribuire la colpa a fattori esterni. >> “Sono senza vergogna”.23, nuove critiche a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli da Jurman Questo è il caso di Lil Jolie. La ragazza ha sostenuto che la canzone che aveva scelto tra le dieci disponibili fosse la migliore, nonostante il parere contrario della conduttrice. La ...